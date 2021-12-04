مصر تستهدف إنشاء 20 جامعة تكنولوجية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في مصر، أن الوزارة عملت على أن تنجز مشروعات كثيرة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سُدة الحكم في عام 2014، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد من أهم مشروعات التحديث التي انخرطت فيها، وتحديدا خلال أخر 3 أعوام.

وأضاغ وزير التعليم العالي المصري خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة أضافت مسار التعليم التكنولوجي والفني في المنظومة التعليمية، وهو ما كانت تحتاجه البلاد منذ سنوات طويلة لكنه لم يتحقق، مشيرًا إلى أنه سيتم تعظيم التخصصات الفنية التي تكون قطاعات الصناعة المختلفة في حاجة إليها، كما سيتم إضافة 6 جامعات جديدة ستدخل الخدمة في سبتمبر المقبل.

وتابع عبدالغفار، أن الدولة المصرية تستهدف تدشين 20 جامعة تكنولوجية في المناطق الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن 70% من طرق الدراسة في هذا النوع من الجامعات تعتمد على زيادة الجرعات التدريبية العملية للطلاب في مختلف قطاعات الإنتاج والتصنيع، جنبا إلى جنب مع الجزء النظري، من أجل تحسين تصنيف الخريج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.