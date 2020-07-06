اجتماع ثلاثي اليوم ومصر تقدم اقتراح جديد بشأن سد النهضة

تم اليوم الإثنين عقد اجتماع بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور المراقبين من جانب الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، من أجل مفاوضات سد النهضة، وقد استقرت المفاوضات على عقد اجتماع بين المراقبين والجانب السوداني.

مفاوضات سد النهضة

ويجد الإشارة لمجهود الجانب السوداني في شرح وتوضيح وجهات نظر المسؤولين في مشروع سد النهضة والنقاط الفنية التي يوجد اختلاف عليها، بجانب الآثار الناتجة عن بناء السد بالنسبة لدولة السودان وغيرها من الدول مثل مصر، كما قدمت مقترحات من أجل حل جميع القضايا المعلقة.

ومن المفترض أن يتم تحديد موعد اجتماع يضمن وفود الدول الثلاث بحانب المراقبين، وقد سبق وأعلن الوفد المصري عن مقترح مرضي لكافة الأطراف، بحيث تتمكن اثيبوبيا من توليد الطاقة الكهربائية، ويمنع في الوقت ذاته الأضرار المترتبة على بناء السد.

ويصر أديس أبابا على تشغيل السد وملئه خلال شهر يوليو الجاري، بينما ترفض كلا من مصر والسودان اتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن حصتها السنوية في مياه نهر النيل، والتي تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب من الماء.