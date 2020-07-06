هالة زايد: الدعم السياسى للمنظومة الصحية غير مسبوق فى تاريخ مصر

صرحت معالى وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم كاشفة عن عدد المتقدمين لبرنامج الزمالة المصرية، حيث قالت أن النسبة حتى وقتنا الحالى ٥٥٪ من الأطباء الشباب الخريجين، وقد اشادت ببرنامج الزمالة المصرية الذي يعد برنامج مقدر دوليا ومعترف به من قبل كافة دول العالم العربي، وأشارت معالي الوزيرة هالة زايد للدعم السياسي الكبير للمنظومة الصحية بالكامل، والذي تشهده المنظومة الصحية لأول مرة فى التاريخ.

تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد

وتطرقت معالي الوزيرة للحديث عن كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا الذي اجتاح، جميع دول العالم وأجبر الدول على الانعزال وفرض الحظر داخل البلاد مانعة الدخول والخروج من أراضيها، مما تسبب في حالة ذكر في كافة أنحاء العالم.

أشارت لدور القيادات السياسية المصرية في المحاولة من تخفيف آثار جائحة كورونا، وتقليل انتشارها، من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية لتحقق أكبر معدل من الأمن والسلامة، للمواطن المصري.

وأكدت هالة زايد على دور الجيش الأبيض فى التصدي لهذا العدو بأحترافية ومهنية عالية المستوى، وأن جميع الأطقم الطبية تعمل على قدم وساق من أجل توفير أفضل خدمة صحية للمواطن المصري.