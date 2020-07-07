موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء المصرية

صرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعيد كاشفًا عن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء والذي بلغ ال ٣٢٠ ألف شخص، وقال نادر أن تم تحديد مبلغ جدية التصالح، وأنه تم تحديده حسب المكان ونوع المخالفة.

تصريحات نادر سعيد

وكانت تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعيد عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه الشهير على مسئوليتي، كما كشف نادر سعيد عن مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية والذي بلغ ٢٠ ألف جنية للمدن.

أمابالنسبة لمخالفات الردود فبلغت ٤٠ ألف جنيه، كما حدد مبلغ ١٠ آلاف جنيه للقرى، و٥٠ ألف جنيه للمدن فيما يخص مخالفات الزيادة في السطح، وواصل المتحدث الرسمى باسم الوزراء حديثه موضحًا أن آخر فرصة من أجل تقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر القادم،

كما اوضح نادر سعيد أن في حالة عدم التقدم بطلبات التصالح قبل الموعد المحدد وهو ٣٠ سبتمبر، فستم إزالة المبنى المخالف بالكامل ولا يصح التصالح في الأعمال التي تهدد السلامة الانشائية للبناء.