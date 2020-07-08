لجنة تحديد سعر المنتجات البترولية تقرر ثبات سعر البنزين بمختلف أنواعه

صرحت لجنة تسعير المنتجات البترولية في اجتماعها الذي تم انعقاده بعد نهاية شهر يوليو الماضي، أنه سيتم تثبيت سعر منتجات البنزين بمختلف أنواعها الثلاث.

أسعار البنزين

وأعلنت اللجنة عن الأسعار وهي كالتالي: 5. 6 جنيه للتر البنزين 80 و 75. 7 جنيه للتر البنزين 92 و75. 8 جنيه للتر البنزين 95 سعر بيع السولار 75. 6 جنيه للتر.

ويعد سعر خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف الفترة أبريل/ يونيو ٢٠٢٠، وهما المحددان الرئيسان لسعر البنزين والمنتجات البترولية بجانب باقي التكاليف، لذلك قامت اللجنة باستعراض سعرها.

وكان قد سبق وتوقعت جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية حدوث زيادة في أسعار خام برنت خلال الربع يوليو / سبتمبر ٢٠٢٠، على عكس ما حدث في الربع أبريل يونيه ٢٠٢٠ والذي شهد ثبات في الأسعار.

وقد أشارت اللجنة المحدد لسعر البترول إلى أن الحفاظ على أسعار بيع المنتجات البترولية سيؤدي إلى الحفاظ على ثبات الأسعار في السوق المحلى واستقرارها، وعدم التأثر بالتغير في الأسعار العالمية.