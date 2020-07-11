تفتيش طلاب الثانوية العامة ثلاث مرات في لجنة الإمتحانات

عقد رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة رضا حجازى اجتماع مع رؤساء لجان سير الامتحانات، وقد اتخذوا خلال هذا الاجتماع عدة قرارات صارمة خاصة بالوضع الأمنى في لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث أصدروا قرارا باستخدام العصا الالكترونية ثلاث مرات داخل اللجنة.

قرارات لجنة سير امتحانات الثانوية

وسوف يتم استخدام العصا لاول مرة اثناء دخول الطلاب اللجنة، والثانية قبل توزيع كراسات الامتحان وسوف يتم استخدامها مع الطلاب وعلى المقاعد، والمرة الثالثة بعد مرور نصف ساعة من الامتحان.

وسوف يتم تشكيل لجنة برئاسة مراقب اللجنة الأول وعضو لجنة الادارة ورجال الامن، من اجل الكشف على أجهزة الهاتف المحمول او اي مساعدات غش اخرى.

والزم رضا حجازي رئيس لجنة امتحانات الثانوية رؤساء اللجان بتحرير محاضر بكل ما يتم في اللجنة سواء حالات مرضية أو حالات الطلاب المتأخرين عن اللجان والذين لم يتم السماح لهم بدخول اللجان.

وقد كشف رئيس الامتحانات أنه تم رصد ٦٥ جروب غش على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل تلجرام و واتس اب، وقد تم رصد اسماء الطلاب المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.