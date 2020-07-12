الخطيب يقدم خطاب من أجل رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد الإساءة له في فيديو مصور

انتشر مؤخرًا فيديو لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وقد تم تصوير الفيديو دون علمى المستشار وبدون أذن من النيابة العامة.

الخطيب يقاضي مرتضى منصور

وظهر المستشار مرتضى منصور في الفيديو داخل نادي الزمالك، وهو يسب ويسيء لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكان الفيديو وسط جموع من الحضور.

وقدم تقدم اليوم محمود الخطيب خطابًا لرئيس مجلس النواب وكافة المسؤولين من قيادات الدولة، طلب فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور ليتمكن من الخضوع للتحقيق.

وقد قام المستشار مرتضى منصور في الأيام الماضية بتسجيل نادي الزمالك نادي القرن في وزارة التموين والتجارة الداخلية، معلنا عن مستندات موقعه من الوزارة.

وقد خرج وزير التموين ونفى كل ماصرح به المستشار مرتضى موضحًا أنه لا يمكن اعتماد اللقب سوى بأوراق مثبتة من الجهة المسؤولة وهي الاتحاد الافريقي.

وقد خرج مسؤولي الاتحاد الافريقي وأعلنوا انهم لا شأن لهم بما يذاع داخل القلعة البيضاء، وأن النادي الاهلي وهو نادي القرن رسميا.

وأوضح الاتحاد الافريقي أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ اجراءات رسمية ضد نادي الزمالك إلا إذا قام الاتحاد المصري أو النادي الأهلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد.