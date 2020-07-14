اجتماع السيسي لمراقبة تطور مشروع الاكفاء الذاتي من مشتقات البلازما

عقد اليوم الإثنين ١٣ يوليو، اجتماع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجانب الدكتور أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية(وزير الصحة الأسبق)، واللواء طبيب مجدى أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمى.

الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن تم استعراض كافة جوانب المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، اثناء الاجتماع، كما تم التعرف على الخطوات التي سبق وتم اتخاذها في هذا المشروع.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع القائمين على المشروع في مختلف الجوانب الفنية والعلمية من أجل العمل على قدم وساق لتقديم أفضل ما لديهم، بالعمل مع أفضل الخبراء العالميين والمتخصصين.

من أجل اخراج المشروع بشكل مثالي وفق المواصفات القياسية العالية والمعايير الدولية، والهيمنة فى هذا المجال