تراجع فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب

أعلنت وزارة الري السوداني عن وجود تراجع كبير وملحوظ في مستوى نهر النيل والذي يقدر ب ٩٠ مليون متر مكعب والذي يؤكد أن إثيوبيا قد قامت بغلق بوابات السد وملء السد، وأكدت الوزارة رفضها التام لأي قرارات أحادية لم يتم الاتفاق عليها في المفاوضات يتم اتخاذها بشأن سد النهضة.

غلق بوابات سد النهضة

وصرحت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة التطورات من أجل المحافظة على المصالح القومية السودانية.

وقد سبق وقام وزير الخارجية الإثيوبي بالتأكيد على عدم اتخاذ أي إجراء بشأن السد قبل الانتهاء من المفاوضات بشكل رسمى.

وبعد أقل من ٢٤ ساعة خرج وزير الري سيليش بيكيلي وأعلن عن بدأ عملية ملء السد وغلق البوابات.

وقد أعلنت وكالة الانباء العالمية رويترز أن الاقمار الصناعية قد التقطت صورا تجمعات مائية خلف سد النهضة.

مما يعني أن عملية ملء الخزانات كانت قد بدأت أثناء المفاوضات الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

والتي تعثرت نتيجة رفض إثيوبيا بزعامة أديس أبابا لجميع الحلول، التي قدمتها كلا من مصر والسودان.