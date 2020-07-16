السيسي: مصر ستواجه أي تحرك يهدد الأمن القومي العربي

سافر اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لليبيا من أجل الاجتماع مع المشايخ والأعيان الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بجميع أنحاء البلاد، وكان ملخص الاجتماع أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الايدي، وأن ستقوم بمواجهة وردع كل ما يهدد الأمن القومي العربي والإسلامي والدولي.

السيسي يدعم الشعب الليبي

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الشعب الليبي، تحت شعار مصر وليبيا شعب واحد مصير واحد، من أجل تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي.

وان الخطوط الحمراء التي سبق وأعلنها في سيدي براني هي دعوة من السلام وإنهاء المشاكل والصراعات، من أجل مستقبل مشرق للشعب الليبي.

وعلى الجانب الآخر صرح المشايخ والأعيان في القبائل الليبية عن ترحيبهم بالتدخل المصري ومساندة الدولة المصرية للشعب الليبي.

وأعلنوا تفويضها للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية من أجل حماية الدولة الليبية وسيادتها على أرضها، تأكيدا على دعوة مجلس النواب في ليبيا لمصر من أجل التدخل لحماية الشعب والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وسوف تقوم مصر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تأمين مصالح الأمن القومي الليبي والمصري ومواجهة التحديات المشتركة.