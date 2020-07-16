وزارة الصحة المصرية تقرر إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتعافى من كورونا للتبرع بالبلازما

صرحت اللجنة العليا المشرفة على بروتوكولات علاج كورونا وزارة الصحة المصرية كاشفة عن التغيرات والتعديلات التي حدثت في شروط التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا والتي تستخدمها الوزارة للمساهمة في علاج مرضى الفيروس، وقد تم إلغاء احدى الشروط وهو شرط سلبية العينة الثانية للشخص المتبرع، والمتبرع مباشرة بعد 28 يوما من اختفاء الأعراض، ولمدة أسبوعين.

العلاج ببلازما المتعافين

وقد قامت منظمة الصحة العالمية في ٢٧ من شهر مايو الماضي أن اختفاء الأعراض المرضية لمدة تتجاوز ال١٠ أيام، فهذا يعني تعافي المريض بشكل رسمى من الفيروس، وعلى هذا الأساس أصدرت وزارة الصحة المصرية قرار إلغاء شرط سلبية العينة الثانية للمتبرع.

ومازالت وزارة الصحة والسكان مستمرة في الارتقاء مجهوداتها والعمل على قدم وساق في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، من أجل متابعة تطورات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

ومن أجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قامت الوزارة بإنشاء عدة وسائل اتصال من أجل تلقي استفسارات المرضى والمواطنين بشأن كوفد-19، سوف نستعرضها لكم.

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