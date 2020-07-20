مجلس النواب يوافق على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج الحدود المصرية

قرر مجلس النواب اليوم عقد جلسة سرية بحضور ٥١٠ عضو برئاسة الدكتور على عبدالعال، وذلك وفقا للمادة ١٥٢ والمادة ١٣٠ في اللائحة الداخلية للمجلس، وكان الاجتماع من أجل النظر في قرار إرسال قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية خارج الحدود المصرية.

إرسال عناصر القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج البلاد

وصدر المجلس قرار بالموافقة على ارسال بعض من القوات المسلحة المصرية للمهام القتالية خارج حدود الدولة المصرية، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري والدولي والعربي والإفريقي.

وكانت الجلسة بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون للمجالس النيابية ومساعد معالي وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.

وتم استعراض أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انعقد صباح أمس الأحد، مثل التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية من جهة الغرب.

واكد مجلس النواب في بيانه الذي أصدره عقب الجلسة السرية أن الدولة المصرية دولة إسلامية تدعو للأمن والأمان والطمأنينة، ولكنها لا ولن تقبل بالتعدي على حقوقها وحقوق جيرانها والدول العربية الأشقاء.

وأن الجيش المصري والقوات المسلحة على أتم استعداد للتصدي لأي خطر يهدد الامن القومي والدولي والعربي.