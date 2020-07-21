عبد الصادق الشوربجى يستقبل وزير الإعلام اليمنى والوفد ويؤكد مساندة الإعلام المصري للأشقاء العرب

قام رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي وأعضاء الهيئة باستقبال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني والوفد الخاص به اليوم، وقام الجانبين بالبحث عن أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

دور الإعلام المصري

وأوضح عبدالصادق الشوربجي أهمية دور الصحافة المصرية في دعم الدول العربية والدفاع عنها ضد أي المؤامرات الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد ساندت الصحافة المصرية الاشقاء العرب في العديد من الأحداث والمحافل، للمساعدة على استقرار وأمن الوطن العربي، التي تقدم جميع أنواع الدعم.

وتكلم معمر الإرياني عن مكانة مصر وأهميتها لدى الشعب اليمني وتقديرهم لها ولدورها وجهودها في الدفاع عن حقوق دولة اليمن ضد اي تهديد خارجي، من اجل امنها القومي واستقرارها.

واشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية والانجازات التي حققها في مختلف المجالات، من أجل استعادة مصر لدورها الريادي في الساحة العربية.

وقد توصل الجانب المصري والجانب اليمني على تقديم التعاون المشترك بين البلدين من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والطباعة، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال فترة وجيزة.