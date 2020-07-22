مبادرة السيسي تدعم المواطنين بـ 200 جنيه للفرد ببطاقات التموين من أجل التشجيع على إستهلاك المنتج المحلى

عقد اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، من أجل النظر في مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى التشجيع على المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

مبادرة تشجيع المنتج المحلي

وأوضح وزير المالية خلال الاجتماع أهداف المبادرة والتي تتمثل في تشجيع مختلف طبقات المجتمع، وكافة المستويات الاجتماعية على زيادة الاستهلاك.

حيث ستقوم الخزانة العامة بتقديم الدعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة تتخطى 12.25 مليار جنيه.

وذلك من أجل خفض سعر السلع لزيادة الاستهلاك المحلي وعملية العرض والطلب، وتشجيع المصانع لزيادة إنتاجها المحلي.

والذي ينتج عنه زيادة فرص العمل من أجل الشباب، لتقليل من نسبة البطالة في مصر.

وتقوم وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، باعطاء المواطنين الراغبين في شراء السلع اثناء فترة المبادرة، خصم بنسبة ٢٠٪.

ويقوم المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بشراء السلع مخصوم من سعرها الاصلي كل من (نسبة المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك نسبة مساهمة الحكومة).