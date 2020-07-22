الحكومة تقرر العمل حتى ١٢ صباحا في المقاهي والمطاعم وزيادة نسبة الإشغال بالمطاعم والمقاهى 50%

قامت اللجنة العليا لادارة فيروس كورونا بإقامة اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأقيم الاجتماع بمدينة العلمين الجديدة بحضور العديد من الوزراء، أبرزهم وزير الدفاع ووزير الإنتاج ووزير السياحة ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الداخلية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الطيران المدني ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث الفني، بجانب رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

زيادة نسبة الإشغال بالمطاعم والمقاهى

وخلال هذا الاجتماع تم اتخاذ العديد من القرارات والتي كان أبرزها السماح بالتواجد في المقاهي والمحلات والمطاعم والكافتيريات حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويتم غلق محالات تقديم الخدمات وبيع السلع والمراكز التجارية، والمحال الحرفية والتجارية من الساعة العاشرة مساء.

وقد سبق وحددت الحكومة نسبة الإشغال في المقاهي والمطاعم والمسارح والسينمات على ألا تتخطى ال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية

وقد قررت الحكومة رفع النسبة لتبلغ نسبة الإشغال في المقاهي والمطاعم ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية واتباع كل التعاليم الاحترازية.

على أن تستمر نسبة الإشغال في السينما والمسارح كما هي ٢٥٪.