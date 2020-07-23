مؤسسة ماعت تشيد بدور القوات المسلحة في محاربة العناصر الإرهابية في بئر العبد

صرحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم كاشفة عن أسفها البالغ تجاه الحادث الشنيع الواقع بمدينة بئر العبد، والذي أدى لمقتل ١٨ من العناصر الإرهابية وعلى الجانب الآخر استشهد اثنين من الجيش المصري وتم اصابة اربعة اخرين.

مؤسسة ماعت تشيد بجهود الجيش

واشاد رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل بدور القوات المسلحة في الدفاع عن الأراضي المصرية ونجاحها في محاربة الإرهاب.

ووجه عقيل رسالة للشعب المصري أكد فيها على ضرورة تكاتف الشعب، بمساندة الجيش والشرطة، لمواجهة العنف والتطرف العيش في حياة سليمة.

وقال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تكف عن محاربة الإرهاب

والقضاء عليه نهائيا وتطهير الدولة المصرية من أي خطر، يهدد حقوق الإنسان يعيق عمليات التنمية والحريات.

وكانت القوات المسلحة قد استطاعت التغلب ع هجوم إرهابي عنيف في منطقة بئر العبد، بالتعاون من قوات تأمين الارتكاز الأمني.

وقد تمت مطاردة العناصر الارهابية في احد المزارع والمنازل المهجورة، وانتهت المناوشات بمقتل ١٨ ارهابي، من بينهم فرد يرتدي حزام ناسف، وتم تدمير أربع عربات مفخخة.

وقد استشهاد اثنين من القوات المسلحة المصرية وتم اصابة اربعة اخرين.