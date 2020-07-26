المتحدث باسم وزارة الرى: الملء الأول لسد لنهضة لم يؤثر على حصة مصر المائية ولدينا مخاوف من الجفاف

صرح اليوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري متحدثا عن خوف الشعب المصري من الجفاف بعد بناء سد النهضة وقيام إثيوبيا ملء السد وغلق البوابات، وخاصة أن العام المائي في مصر يكون في اغسطس وسبتمبر واكتوبر.

مخاوف من الجفاف بسبب سد النهضة

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرى حديثه عبر برنامج القاهرة الآن الذي تعده وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي مؤكدا على ضرورة التزام الشعب المصري بالهدوء وعدم القلق.

وان الملء الأول لسد إثيوبيا لم يؤثر على حصة مصر المائية وان احتياطى بحيرة السد العالي سد احتياجات الدولة المصرية من الماء.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية أن الدولة المصرية لديها العديد من المخاوف الكبيرة حول إمكانية حدوث جفاف أو جفاف ممتد.

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي انه سبق وجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا مكالمة هاتفية تناقشوا خلالها حول المستجدات والتطورات بشأن سد النهضة، كما تبادلوا وجهات النظر حول القضية الليبية