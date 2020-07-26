وزارة الصحة تؤكد لا نخاف من موجة ثانية لفيروس كورونا ولكن نخشى إجازة عيد الأضحى المبارك

صرحت رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان المصرية اليوم كاشفة عن تقديم الرعاية الصحية لأكثر من ١٥٢ ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة وذلك بالمجان ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الامراض المزمنه.

مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الامراض المزمنه

كما اكدت رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في تزايد مستمر، وكان ذلك خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي dmc مع برنامج اليوم الذي تعده وتقدمه الاعلامية سارة حازم.

واكدت الدكتورة هناء سرور، أن المسئولين في وزارة الصحة لا يخشون الموجه الثانية لفيروس كورونا، وان كل الخوف والقلق من إجازة العيد والتزاحم بسبب شراء طلبات العيد.

واوضحت هناء سرور أن اهمال المصريين في الاجراءات الاحترازية والوقائية هو الخطر الاكبر.

واكملت رئيس قطاع الرعاية الصحية بالصحة المصرية الدكتورة هناء سرور حديثها ان فرحة الشعب المصري بعيد الاصحى قد تؤدي الى نسيانهم الكورونا والاجراءات الاحترازية.

و اجتمعت وزيرة الصحة والسكان مع مديري المديريات من اجل التأكيد على ضرورة تشديد تنفيذ الاجراءات الوقائية.