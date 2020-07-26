الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن لمكافحة فيروس كورونا

تمر دولة اليمن الشقيق بالعديد من المشاكل والمعاناة نتيجة تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير، ويعاني الشعب اليمني من قلة الموارد الطبية والخدمة البشرية.

مساندة الشعب اليمني في محاربة فيروس كورونا

وفي ظل معانا الشعب اليمني الشقيق أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المساعدة وايد العون للشعب اليمني.

والمشاركة في تخفيف العبء ومواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أحمد محمد زكي بإصدار اوامره للإدارات المختصة بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المطهرات والمستلزمات الطبية الضرورية.

من اجل شحنها اليمن ومساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لمواجهة فيروس كورونا.

وقد قامت طائرة عسكرية بنقل المساعدات لدولة اليمن ومن المقرر أن يتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وتوضح هذه المساعدات موقف الدولة المصرية الثابت تجاه أشقائها في منطقة الشرق الاوسط، وتقديم كافة أنواع المساعدة والتضامن معهم في مواجهة كافة المحن والمشكلات.