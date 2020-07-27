عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وذلك بحضور الآمين العام للمجلس الدكتور صديق عبد السلام، ورؤساء الجامعات الخاصة، حيث تناول الاجتماع الحدود الدنيا للتنسيق بمختلف الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، والوقوف على أخر التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعات الخاصة لحماية الطلاب خلال فترة الامتحانات، وأيضاً الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لعام 2021

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالسادة رؤساء الجامعات الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد المقبل 2020/2021 وذلك مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العام والتي من المتوقع أن يتم إعلانها في نهاية الأسبوع الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك.

حث وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات الخاصة بضرورة عدم زيادة المصروفات بشكل غير منطقي خلال العام الدراسي الجديد، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي طالت جميع فئات المجتمع في الآونة الأخيرة بسبب وباء كورنا المستجد (كوفيد-19)، حيث أنها أثرت بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين على مختلف فئات الدخل.