عقار مصري جديد لعلاج كورونا ثمنه أقل من دولار واحد

كشف مسؤول مصري، مساء أمس الإثنين، عن بدء تجربة عقار مصري خالص لعلاج فيروس كورونا قريبا، لن يتجاوز سعره الدولار الواحد، حيث صرح رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، محيي حافظ، لتلفزيون “صدى البلد” المحلي، إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا، وتجري التجارب عليه في الجامعات المصرية.

عقار مصري لعلاج فيروس كورونا

بدأت وزارة الصحة مؤخرا بإضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها، حيث أن سعر هذا الدواء لا يتجاوز 15 جنيها، بمعنى أقل من 1 دولار، كذلك أكد المسؤول المصري أن لقاحا مصريا خالصا يجري تطويره بمصنع 6 أكتوبر، بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى، وقال إن العلماء المصريين يعملون على هذا اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن.

وأضاف أنه ستجري تجربته على 500 شخص من الأصحاء، ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر المقبل، وهو علاج لفيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً في جميع البلاد، والذي تسبب في إحداث الكثير من الاضرار فضلاً عن الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس