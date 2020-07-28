نقابة الأطباء تنعى طبيب الغلابة: “قضى سنوات عمره لخدمة غير القادرين”

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محمد مشالي الذي اشتهر بلقب طبيب الغلابة، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة غير القادرين من المرضى، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء .

وفاة طبيب الغلابة

أعلن وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، عن وفاة والده، صباح اليوم، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، معلنا أن دفن الجثمان وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة.

يذكر أن طبيب الغلابة بكى حين تذكر واقعة تعيينه في إحدى الوحدات الصحية بمنطقة فقيرة، قائلا:” جاء لي طفل صغير مريض بمرض السكر وهو يبكي من الألم ويقول لوالدته أعطيني حقنة الأنسولين، فردت أم الطفل لو اشتريت حقنة الأنسولين لن نستطيع شراء الطعام لباقي أخواتك، ولا زلت أتذكر هذا الموقف الصعب، الذي جعلني أهب علمي للكشف على الفقراء”، مؤكداً أن كشفه يبلغ 5 جنيهات وأحيانا لا يقبل ثمن الكشف من المرضى غير القادرين، ويقدم لهم الأدوية.