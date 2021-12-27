السيسي يوجه بمواصلة دعم قطاع الكهرباء: “مشكلاته قد تهدم البلد”

تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن سر ارتفاع أسعار الكهرباء منذ عام 2014، الذي شهد توليه سُدة الحكم في البلاد، موجها محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتوصيل الطاقة الكهربائية للمناطق المحرومة، ودعم شبكات التوزيع منعا لانقطاع التيار في أي وقت.

السيسي افتتح محطة بنبان للطاقة الشمسية، واكثر من مشروع في قطاع الكهرباء، اليوم، الإثنين، في حضور لفيف من كبار رجال الدولة، وأكد على ضرورة إتاحة التيار الكهربائي حتى لا يتضرر المواطنون، والشركات الخاصة، محذرًا من أن غلق المصانع غير المملوكة للدولة سيؤدي إلى فقدان الكثير من فرص العمل.

وأضاف الرئيس المصري: “المستثمرون لو مشيوا البلد هتتهد، وأتمنى أن نتعامل مع أي مشكلة متعلقة بالتيار الكهربائي بسرعة، قدمنا حلولا كثيرة في الأعوام السبعة الماضية، وهو ما كفلنا مليارات الدولارات، حتى أن تكلفة الخطة العاجلة فقط كلفنا ملياري جنيه فقط، وبالتالي فقد ارتفعت أسعار الكهرباء، لم نكن نقصد أن نرهق المواطنين، لكن ذلك ما كان يجب أن يحدث”.