“الصحة” تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5205 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في جميع انحاء المملكة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية التي شهدت القيام بعدد من الاختبارات الطبية لحصر الأعداد المصابة بالفيروس حديثا لتقديم العلاج اللازم لها.

الصحة تسجيل 3392 إصابة بفيروس كورونا

شهدت المملكة تراجع كبير في العدد اليومي فقد سجلت أمس عدد حالات تجاوزت عدد الإصابات 4000 حالة بينما تراجع عدد الإصابات اليوم، لتواصل السعودية عدم استقرار الأعداد اليومية.

بلغ عدد حالات الوفاة اليوم 49 حالة ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 2017 حالة، وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 217108 حالة، وتم تسجيل حالات شفاء 5205 حالة ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 154839 حالة.

بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 60252 حالة، وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 2268 حالة تخضع جميعها لبروتوكول علاج وزارة الصحة السعودية الذي تقوم الجهات الطبية بتحديثه طبقا للتطورات التي يشهدها الفيروس، وتعلن منظمة الصحة العالمية عن كافة مستجدات الادويةالفعالة في علاج الفيروس، بجانب تقديم رعاية طبية قوية للحد من انتشار الفيروس مع توقعات بانكسار الحالات خلال شهر يوليو الحالي او أول شهر أغسطس المقبل.