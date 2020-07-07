“متحدث الصحة السعودية” يوضح علاقة حالات الوفاة ودواء ريمدريسيفير لعلاج كورونا

أوضح الدكتور محمد العابد العالي عدد من الأمور الهامة حول عدد الوفيات التي يتم الإعلان عنها كل يوم على مدار 24 ساعة، والتي تشهد جميعها عدم استقرار ببن الارتفاع والانخفاض ما يثير المخاوف لدى الكثير من المواطنين.

الصحة السعودية علاقة الوفيات بدواء ريمدريسيفير

أكد المتحدث الرسمي ان علاقة الوفيات يتم تتبعها بناء على عدد الحالات الحرجة التي يعلن عنها كل يوم طبقا لتقرير الصحة بعدد الإصابات اليومية، وحالات الوفاة، وحالات الشفاء.

موضحا أنه لا علاقة لاي دواء بحالات الوفاة التي يتم الإعلان عنها، وان دواء ريمدريسيفير تم اعتماده رسميا من المملكة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وان الحالات الايجابية التي يتم تسجيلها يوميا يوازي الحالات الحرجة، وترتبط الحالات الحرجة بحالات الوفاة.

كانت الصحة السعودية أعلنت عن عدد الإصابات الجديدة، والتي شهدت تراجع عن حالات الأمس مع استمرار الصحة في رصد الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها طبقا للبروتوكول الذي يشهد تحديث دائم لتقديم الأدوية الطبية الحديثة التي تعتمدها وزارة الصحة السعودية.