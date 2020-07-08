وزارة الصحة السعودية تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3211 حالة شفاء

تتابع وزارة الصحة السعودية كافة الإجراءات والاستعدادات المستجدة حول فيروس كورونا من بينها عدد الحالات المصابة حديثا التي يتم رصدها على مدار اليوم من مختلف المناطق، والمستشفيات، وعيادات أطمن وغيرها من الوسائل الطبية التي يتم رصدها.

وزارة الصحة السعودية تسجل 3036 إصابة جديدة

واصلت الحالات الجديدة تراجعها اليوم فقد سجلت الصحة اليوم 3036 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة ل 220144 حالة مصابة، وسجلت 42 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي الي 2059 حالة، كما تم تسجيل 3211 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء الي 158050 حالة.

بلغ عدد الحالات النشطة الي 60035 حالة من بينها 2263 حالة حرجة وهي النسبة التي ترتبط بها حالات الوفاة اليومية التي يتم رصدها من خلال بيان الوزارة الرسمي، وتتابع دائما وزارة الصحة السعودية كافة المستجدات على الساحة الصحية، وتعلن كافة التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي توضح خلاله آخر مستجدات الحالات المصابة.

كان متحدث الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أوضح عن البد في السيطرة على الفيروس، موضحا أنه لا توجد علاقة بين دواء ريمدريسيفير وحالات الوفاة اليومية.