” منظمة الصحة العالمية ” هناك دلائل على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

تقدم أكثر من 200 عالم بالتوقيع على رسالة الي منظمة الصحة العالمية تطالب بالإعلان عن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الرذاذ المتطاير في الهواء ضمن آخر المستجدات التي يقوم بها العلماء لمعرفة كافة التفاصيل عن كوفيد -19 المستجد.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ينتقل في الهواء

أكد الرئيس التقني لفريق منع والسيطرة على الأوبئة في المنظمة ان هناك بعض الدلائل التي تشير لانتقال الفيروس عبر الرذاذ في الهواء المتطاير، مطالبا بإجراء المزيد من الاختبارات والدراسات حول طرق انتقال الفيروس.

فهناك العديد من المجالات التي يتم اكتشافها وتوضح الكثير من المعلومات المستجدة حول فيروس كورونا الذي أصبح يضرب العالم حتى اليوم، وسط ارتفاع في سرعة الإنتشار، أعداد الإصابات، وعدد من حالات الوفاة الذي تجاوز ال 500 الف حول العالم، بينما تجاوزت الإصابات ال 11 مليون إصابة حول العالم أيضا وسط استمرار العلماء التوصل إلى لقاح يخلص البشرية من أزمة كورونا التي كبدت العالم خسائر اقتصادية، وبشرية كبيرة جدا خلال أشهر قليلة من ظهور فيروس كورونا في العالم بداية من ووهان الصينية.