شركة ار فارما تحصل على موافقة روسيا توافق على دواء كورونافير كعلاج لفيروس كورونا

أعلنت شركة ار فارما على نجاحها في الحصول على الموافقة الروسية علي دواء كورونافير الذي يعد من أحد الأنواع التي أثبتت فعاليتها في محاربة الفيروس عبر القيام بعدد من التجارب السريرية علي عدد من المصابين بالفيروس.

روسيا توافق على دواء كورونافير كعلاج لفيروس كورونا

جاءت موافقة روسيا على الدواء عقب تجاوزها عدد إصابات 700 الف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية انتشار فيروس كورونا، ولذلك تم الموافقة على الدواء الجديد الذي يحقق نتائج جيدة في محاربة الفيروس نفسه وليس معالجة الأعراض.

أوضحت الشركة المصنعة ان الدواء أثبت نجاحه في عدم الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى عقب القيام بتجربته على عدد من الحالات التي تتراوح أصابتها من البسيطة للمتوسطة كما أحدث الدواء تحسنا بنسبة تجاوزات الخمسون بالمائة في عدد من الأشخاص في اليوم السابع من العلاج.

أكدت شركة ار فارما ان دواء كورونافير نجح في تخلص اكثر من 70 بالمائة من المصابين من الفيروس خلال خمسة أيام فقط من استخدام الدواء الجديد.