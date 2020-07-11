“وزارة الصحة السعودية ” تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 2370 حالة شفاء اليوم

تشهد أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم في السعودية تراجع لليوم الرابع على التوالي، وأعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل التقرير اليومي عن عدد الإصابات والوفيات، وحالات الشفاء التي تم رصدها من مختلف المناطق على مدار 24 ساعة.

وزارة الصحة السعودية تسجيل 2994 حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حالات الإصابات اليوم انخفاضا جديدا فقد تم تسجيل 2994 حالة جديدة وهي المرة الأولى التي تسجل فيها المملكة إصابات اقل من ثلاثة الاف حالة ليرتفع الإجمالي 229480 حالة، وسجلت 30 حالة وفاة اليوم ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 2181 حالة كما تم تسجيل 2370 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي 165396 حالة.

يبلغ عدد الحالات النشطة الان 61903 حالة من بينهم 230 حالة حرجة، وهي الحالات التي يسجل أغلبها كبار للسن، وأصحاب الأمراض المزمنة على حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي الذي أكد ان المملكة قامت بتغيير البروتوكول العلاجي عدة مرات طبقا للخبرات السعودية، وأما يتم الإعلان عنه من مستجدات في علاج الفيروس عالميا وظهور بعض الأدوية حديثا لعلاج مصابي فيروس كورونا.