وفد من منظمة الصحة العالمية يتجه إلى الصين للبحث عن اصل فيروس كورونا

يتوجه اليوم الجمعة مسئولين من منظمة الصحة العالمية الي دولة الصين في زيارة رسمية كانت المنظمة قد أعلنت عنها منذ عدة أيام لمعرفة المنشأ الأول لفيروس كورونا الذي يعصف العالم حتى اليوم.

وفد منظمة الصحة العالمية يزور الصين اليوم

يتوجه اليوم خبير في صحة الحيوانات، وعالم في الاوباء لمعرفة المصدر الحيواني ألذي انتقل فيروس كورنة منه الي الإنسان، أشارت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة ان الوفد المتجه الي الصين في الطريق لأداء مهمته التي لا يوجد لها جدول زمني.

هذا ويشير العلماء أن هناك توقعات بانتقال الفيروس من أحد الحيوانات الي الإنسان، وذلك من خلال أحد الأسواق بمدينة ووهان الصينية التي كانت الحالات الأولى الإصابات لفيروس كورونا بها.

كان أحد العاملين في منظمة الصحة العالمية أشار انه من الممكن عدم التوصل الي بداية أصل ومنشا فيروس كورونا، ولذلك تأتي زيارة الوفد اليوم وسط ترقب العالم لمعرفة أصل ومنشا الفيروس، والمصدر الحيواني ألذي ينتقل منه كوفيد -19 للإنسان لإضافة المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا.