” عالمة فيروسات صينية” تفجر مفاجآت جديدة حول الظهور الأولى لفيروس كورونا

يواصل العلماء في الصين، وفريق العلماء بمنظمة الصحة العالمية المتواجد لليوم الثالث في الصين البحث عن الشرارة الأولى لظهور فيروس كورونا، ومن اي نوع من الحيوانات قد تم انتقاله الي الإنسان، وفجرت عالمة فيروسات صينية مفاجآت جديدة حول الفيروس.

عالمة فيروسات صينية تكشف مفاجآت جديدة لفيروس كورونا

أوضحت العالمة الصينية لي مينغ ان الفيروس المستجد بدأ في الظهور نهاية سبتمبر الماضي من خلال البر الرئيسي للصين، وأنها كانت من ضمن أول الأشخاص الذين عمل على فيروس كورونا عقب تكليف رسمي لها من مختبر كلية الصحة العامة في جامعة هونغ كونغ

أوضح التكليف الرسمي للعالمة الصينية بدراسة أحد أنواع الفيروسات الغريبة التي بدأت بالظهور في شهر سبتمبر 2019، مشيرا أنها قد علمت بأن الفيروسات الجديدة بدأت في الإنتقال من شخص لآخر، وأوضحت أنها قامت باعلام المشرف لها في المختبر، والذي طالب منها استمرار العمل دون الحديث، مع تراجع الكثير من زملاءها عن الحديث في الأمر إشارة للخوف من الحديث تخوفا من السلطات الصينية.