عائلة الممرضة “نجود” تزور مركز نجود الطبي الذي دشن تخليدا لذكراها

مشاعر مختطلة بين الحزن على الفراق وبين فرحة وسعادة إطلاق مركز نجود الطبي تخليدا لذكرى ابنتهما هذا ما أعربت عنه عائلة الممرضة نجود التي تعد اول ممرضة تفارق الحياة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا لتقرر السعودية اتخاذ قرار بتخليد وتكريم الراحلة لجهودها الكبيرة التي قدمتها لمرضى كوفيد -19 المستجد حتى توفاه الله.

أسرة الممرضة نجود تزور مركز نجود الطبي

أعربت أسرة نجود الخيبري عن سعادتها بالمركز الطبي الذي يحمل اسم الراحلة تخليدا لها تقديرا للجهود التي قدمتها حتى فارقت الحياة، وأوضحت ابنة الممرضة الصغرى بسعادتها بالمركز الطبي مؤكدة رغبتها بأن تصبح طبيبة لاستكمال مشوار والدتها.

يأتي ذلك عقب قيام الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بتدشين مركز نجود الطبي بسعة مائة سرير من بينهم عشرون سرير للعناية المركزة، وأيضا عدد من العيادات وصيدلية ليكون مركز طبي متكامل يقدم خدماته للمواطنين، وسط سعادة الكثير من السعوديين وطالب البعض منهم بإطلاق أسماء الممرضات الغير سعوديين أيضا على المناطق الطبية تقديرا لدورهم في خدمة المواطنين ومحاربة فيروس كورونا.