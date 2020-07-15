دراسة ” فيروس الورم الحليمي البشري”يمكن ان يؤدي إلى سرطان البروستاتا

علاقة قوية تربط بين فيروس الورم الحليمي البشري وبين سرطان البروستاتا الذي يصاب به عدد كبير من الأشخاص الرجال كل عام طبقا للدراسات الحديثة التي أكدت إصابة عدد كبير من المصابين بالفيروس بمرض البروستاتا بسبب الإصابة بالفيروس، مع استمرار العلماء بالإعلان عن نتائج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

مخاطر فيروس الورم الحليمي البشري

يتسبب الفيروس في الكثير من المشكلات الصحية الأخرى فقد يتسبب في إصابة السيدة بسرطان العنق من خلال العلاقة الزوجية، وأوضحت الدراسات الطبية الحديثة ان لقاح الفيروس قد يعامل مساعدا في خفض نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

يعرف الفيروس لدى الكثير من الأشخاص بتسببه في بعض المشكلات منها بعض المشكلات في الاعضاء التناسلية، والحلق، وايضا ظهور الإصابة ببعض أنواع السرطانات النادرة التي تصيب الرجال، وتزيد الإصابة بصورة كبيرة على حسب الإحصائيات الرسمية التي أعلن عنها الأطباء.

أجرى الأطباء عدد من الدراسات الطبية التي أثبتت العلاقة بين فيروس الورم الحليمي البشري، وبين الإصابة بسرطان البروستاتا وتعد النتائج أكبر قاعدة تثبت علاقة الفيروس بسرطان البروستاتا.