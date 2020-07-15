لقاح مودرنا الأمريكي
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انطلاق المرحلة النهائية للقاح مودرنا الأمريكي في 27 يوليو ونتائج واعدة للقاح

ريم بركات ‏ساعتين مضت صحة و جمال

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية آخر المستجدات التي يشهدها لقاح مودرنا الأمريكي مشيرة على أقتراب موعد انطلاق التجارب النهائية له، وسط حالة من التفاؤل الكبيرة بأن يكون الدواء يقضي ويحمي من فيروس كورونا الذي حتى اليوم مازال يحصد ملايين الإصابات، والكثير من حالات الوفاة حول العالم، ومخاوف من منظمة الصحة العالمية بسرعة انتشار الفيروس.

لقاح مودرنا الأمريكي يدخل المرحلة النهائية ونتائج واعده

أكدت الشركة ان المرحلة النهائية للقاح المنتظر ستنطلق في السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري، مع أمل كبير فيه جراء النتائج العلمية التي حققها حتى الآن خلال المراحل التي خضع لها الدواء، وتأتي المرحلة الثالثة والنهائية بخضوع 30 الف مشارك في المرحلة من الأشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية.

يتلقى نصف المشاركين في المرحلة مقدار مائة جرعة من اللقاح، وأما النصف الآخر من المشاركين تقوم الشركة باعطاءهم العلاج الوهمي لمعرفة النتائج التي سيحققها اللقاح، وتستمر التجربة حتى 27 من شهر أكتوبر المقبل للعلاج الجديد الذي يستخدم المواد الوراثية وهي تقنية جديدة لها نتائج فعالة.

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