حقيقة أنتقال فيروس كورونا من الأم المصابة الي الجنين

جهود متواصلة ومستمرة لمعرفة المزيد من المعلومات عن كوفيد -19 المستجد الذي أطاح بالآلاف من الأشخاص حول العالم، ويحقق عدد كبير من الإصابات التي تجاوز عدد ال 12 مليون شخص بالعالم، ويبقى أنتقال فيروس كورونا من الأم المصابة الي الجنين من الأمور الهامة التي أوضحها عدد كبير من العلماء.

هل ينتقل فيروس كورونا من الأم المصابة الي الجنين

وجد الأطباء فيروس كورونا موجود في دم الطفل وفي المشيمة الأمر الذي يشير الي ان أنتقال الفيروس من الأم المصابة الي الجنين هو أمر وارد، ولكن ذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات للتأكد منه

كما أوضح الأطباء أن أمر أنتقال الفيروس من ام مصابة بالفيروس للجنين هو أمر نادر الحدوث لذا لا يجب على الأم القلق على طفلها، حيث تعد نسبة الإنتقال ضعيفة جدا فقد تم رصد حالات انتقاد من أم مصابة، وتم معالجة الطفل، والأم وخرجا من المستشفى عقب تعافيهم من الفيروس، وكان بعض الأطباء قد رصد وجود أجسام مضاد للفيروس لدى بعض الحالات التي رصدت للاجنة.