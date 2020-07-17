الطب الشرعي: لايوجد آثار تعذيب على جثث ضحايا “جريمة الإحساء”

تواصل الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية كشف الغموض حول جريمة الإحساء التي هزت المملكة، وتحديدا منطقة الشعبية بالمحافظة التي شهدت جريمة مازالت غامضة حتى الآن، وسط استمرار جهود الأجهزة الأمنية في كشف الغموض حول مقتل أفراد العائلة دون وجود آثار تشير للجاني.

الطب الشرعي لا يوجد اي تعذيب على أجسام جثث جريمة الإحساء

كشف الطب الشرعي عقب الكشف على جثث الضحايا عدم وجود أي آثار تعذيب على الجثث، وأيضا لم يتم نقلهم من أماكنهم حيث لا توجد آثار للدماء تشير إلى نقل الضحايا او محاولاتهم الهروب حيث كانت الجثث بجانب بعضها لا يوجد بها اي آثار للتعذيب.

أوضح الطب الشرعي ان الجثث الخمس كانت موجودة على سطح المنزل بجوار بعضهم، مع استمرار تواجد القوات الأمنية في مكان الواقعة لمحاولة فك لغز مقتل 5 افراد من أسرة واحدة تتراوح أعمارهم بين 14 و 19عام عثر عليهم والدهم مفارقين الحياة وقد أخفى الأمر عن والدتهم تخوفا من إيذاء نفسها، وتواصل الأجهزة الأمنية كشف المزيد من التفاصيل حول الواقعة.