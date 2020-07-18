العلماء يتوصلون الي 6 أنواع من فيروس كورونا المستجد

يواصل العلماء جهودهم حول معرفة المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد الذي مازال حتى اليوم لم ينتهي العالم من ذلك الكابوس المزعج الذي يقبض الأرواح ويصيب الملايين من البشر حول العالم، وينتظر لقاح يقي من الإصابة بكوفيد -19 المستجد الذي مازال يعاني منه العالم حتى اليوم.

العلماء يكتشوف 6 أنواع من فيروس كورونا

نجح العلماء بأحد الجامعات البريطانية برصد ماسجله أحد التطبيقات المعدة في تسجيل أعراض كورونا ليرصد العلماء 6 أنواع مختلفة للفيروس تختلف في شدتها من شهص لاخر، وطريقة العلاج الني يمكن أن يتلقاه المصاب سواء كان بروتوكول علاجي منزلي او الحاجة للحجز في العناية المركزة.

يعد التطبيق أمر هام عقب ما تم رصده من معلومات جديدة عن فيروس كورونا المستجد، من المنتظر ان يعمل التطبيق على تحديد نوع العدوى التي أصيب بها الشخص، وما سيحتاج إليه من علاج، والتي تختلف على حسب شدة الإصابة، وهل سيحتاج المريض للعناية المركزة ام الاكتفاء ببروتوكول العلاج المنزلي الذي يتلقاه عدد كبير من المصابين حول العالم حاليا.