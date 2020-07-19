تراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية اليوم الأحد 19 يوليو 2020

واصلت المملكة العربية السعودية تسجيل انخفاض في إصابات فيروس كورونا بجميع المناطق والمحافظات التي تستقبلها جميع المناطق الطبية، وعيادات تطمن التي تستقبل جميع المواطنين الراغبين في الاطمئنان على أنفسهم عند الشعور ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد.

السعودية تسجل 2504 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حافظت وزارة الصحة السعودية على تراجع عدد الإصابات اليومية التي يتم تسجيلها مل يوم مسجلة تراجع جديد، وطبقا للبيان اليومي للصحة تم تسجيل 2504 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم 250920 حالة مصابة، كما سجلت 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 2486 حالة وفاة منذ بداية تسجيل حالة الإصابة الأولى بالمملكة وحتى اليوم.

تسجل عدد الحالات النشطة التي مازالت تتلقى العلاج 50699 حالة تتلقى هذه الأعداد العلاج اللازم التي يصرف وفقا لخطة علاج مصابي فيروس كورونا التي تعمل بها المملكة، وتحقق نجاح كبير وارتفاع حالات الشفاء بنسبة كبيرة، وتسجل الحالات الحرجة 2180 حالة، كنا سجلت الوزارة تعافي 3517 حالة ليرتفع الإجمالي 197735 حالة تماثلت جميعها الشفاء التام والتأكد من الفحوصات الطبية لها.