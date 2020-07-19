متحدث الصحة السعودية يعلن أسباب انخفاض حالات إصابات فيروس كورونا بالمملكة

تواصل وزارة الصحة السعودية الإعلان الرسمي عن آخر المستجدات التي تسجلها حالات الإصابات، والشفاء، وأيضا حالات الوفاة التي سجلت اليوم تراجع، جاء ذلك على حسب ما أوضح متحدث الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي الذي عقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي تناول خلاله آخر المستجدات التي تشهدها الحالات بجانب أسباب تراجع حالات الإصابات الفترة السابقة.

متحدث الصحة السعودية فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام

تناولت تصريحات العبد اليوم أنه لم يثبت علميا حتى الآن أنتقال فيروس كورونا عبر الطعام، والجهاز الهضمي، مع ضرورة توخي الأشخاص للادوات المختلفة التي يتم تناول الطعام بها كونها من الممكن أن تعد مصدر للعدوي في حالة كان يوجد عليها الفيروس، وقام الشخص بلمسها ثم لامس عينه او الأنف.

وحول تراجع عدد الحالات المصابة في السعودية أكد ان الأمر يعد طبيعيا مع عودة الحياة باتباع التدابير، ونصائح الوقاية والعودة للحياة الطبيعية بحذر لذا فأن الأمر يعد طبيعيا ان تسجل الحالات انخفاض كما مازال هناك توقع بأن يكون هناك موجة أخرى للفيروس ولكن تكون اقل حدة من الأولى.