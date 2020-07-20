“روسيا” تستعد لبدء المرحلة الثالثة من لقاح COVID-19 فى أغسطس بـ 3 دول

تواصل الدول في العالم السباق الطبي لإعلان اول لقاح طبي يقي البشرية من فيروس كورونا الذي يخسر العالم كل يوم مئات الوفيات، والآلاف من الإصابات جراء عدم القدرة على السيطرة على الانتشار، وتدهور الحالة الصحية للعديد من الأشخاص من بينهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتدخل روسيا السباق الطبي من خلال لقاح Covid-19.

روسيا تستعد للمرحلة الثالثة من لقاح COVId-19

تنطلق روسيا بالمرحلة الثالثة من خلال المشاركة مع ثلاثة دولة هي دولة روسيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت وزيرة الصحة الروسية ان اللقاح الجديد سيكون متاح أمام جميع الأشخاص قبل أن يزيل المرحلة الأخيرة السريرية.

تبدأ روسيا في تجارب المرحلة الثالثة ابتداء من يوم 3 اغسطس المقبل، وستهدف الدولة الروسية إنتاج 30 مليون وحدة من اللقاح محليا، وإنتاج 170 مليون جرعة في الخارج وعلى أن يتم إنتاج جميع الجرعات خلال العام الحالي، أشارت بعض التصريحات الروسية ان هناك اهتمام بعدد من الدول بتصنيع اللقاح الروسي الجديد الذي حقق نتائج جيدة في مراحل التجارب السابقة.