“الصحة السعودية ” تسجيل 2429 إصابة جديدة بفيروس كورونا وانخفاض حالات الوفاة اليوم

نحو السعي للوصول إلى صفر إصابات أعلنت الصحة السعودية عدد إصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين التي رصدت بحميع العيادات والمستشفيات التي تقوم بإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا، وترصد الأعداد اليومية المصابة، وأيضا عدد الحالات النشطة وحالات الوفاة التي تراجعت اليوم.

الصحة السعودية تسجيل 2492 إصابة بفيروس كورونا

واصلت الحالات المصابة انخفاضها اليوم لتواصل المملكة الاتجاه نحو المنحني المنخفض للاصابات حتي وصول لصفر إصابات، وسجلت الصحة 2492 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات 253349 حالة كما ارتفعت حالات الشفاء اليوم 5524 حالة لترتفع حصيلة حالات المتعافين الي 203259 حالة.

سجلت المملكة اليوم تراجع بعدد حالات الوفاة مسجلة 37 حالة ليصل إجمالي الحالات التي فقدتها جراء فيروس كورونا 2532 حالة، كما سجلت اليوم ارتفاع في عدد حالات الشفاء 5524 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات النشطة 47567 حالة من بينها الحالات الحرجة التي يبلغ عدد 2196 حالة، وهي الحالات التي تحتاج إلى العنايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وهي الأكثر عرضة للوفاة نظرا لتدهور الوضع الصحي تأثرا بالإصابة بفيروس كورونا الذي يؤثر على التنفس بصورة كبيرة.