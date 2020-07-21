السعودية تسجل 2476 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء اليوم

واصلت المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي اليومي عن آخر المستجدات لعدد الإصابات، وحالات الوفاة، والحالات الحرجة وجميع تفاصيل التي ترصدها وزارة الصحة السعودية يوميا من خلال القيام بفحص عدد كبير من المواطنين، والمقيمين مع تكثيف عمليات الفحص اليومية.

السعودية تواصل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا

وفقا لبيان لوزارة الصحة السعودية فتواصل المملكة انخفاض الحالات اليومية للاصابات، والبحث عن تسحيل صفر إصابات جراء التزام الجميع بارشادات السلامة والوقاية مع عودة الحياة تدريجيا ما أثر ايجابية على انخفاض حالات الإصابات اليومية.

سجلت اليوم المملكة 2476 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات 255825 حالة كما سجلت 4000 الاف حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين 207259 حالة تعافي، وسجلت أيضا 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة2557، فيما سجل عدد الحالات النشطة 46009 حالة نشطة من بينها 2184 حالة حرجة.

وتواصل المملكة جميع الجهود لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية، وكشف الإصابات من مختلف المناطق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا لمزيد من الأشخاص ومزيد من المناطق وهي خطوة هامة للوصول إلى صفر إصابات.