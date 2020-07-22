” الصحة السعودية ” تسجل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. إرتفاع حالات الوفاة اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية البيان اليومي بعدد الإصابات التي سجلت على مدار 24 ساعة من المناطق والمحافظات بالمملكة، التي ترصدها الاطقم الطبية من عيادات تطمن وغيرها من المناطق والأماكن التي تستقبل المواطنين والمقيمين لإجراء فحوصات فيروس كورونا للتأكد من الإصابة بالفحص الطبي.

الصحة تسجل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

واصلت الوزارة تسجيل تراجع عدد الحالات المصابة على مستوى المملكة فقد سجلت اليوم 2331 حالة لترتفع إجمالي الحالات المصابة 258156 حالة، وسجلت حالات وفاة 44 حالة اليوم لترتفع الحالات اليوم مقارنة بعدد حالات الوفاة أمس، والتي سجلت 34 حالة لترتفع حصيلة حالات الوفاة 2601 حالة.

سجلت أيضا الوزارة اليوم شفاء 3139 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي 210398 حالة، وسجلت الحالات النشطة 45157 حالة من بينهم 2143 حالة حرجة التي يسجل منها حالات الوفاة اليومية التي سجلت إرتفاع اليوم بينما تراجع عدد الإصابات اليومية، وارتفاع حالات الشفاء، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية ان التراجع في عدد الإصابات يرجع للالتزام بالاجراءات الصحية، وإجراءات الوقاية ولكن مازال الفيروس ناشطا في العالم.