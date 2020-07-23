تعرف على فوائد المانجا ملكة فاكهة الصيف أبرزها تقوي المناعة

يأتي الصيف بعدد كبير من الفاكهة التي يحبها الكبار والصغار، وينتظر ظهورها يأتي البطيخ من أول الفواكه الصيفية التي يلجأ إليها الأشخاص للهروب من حار الصيف، وتأتي المانجا لتتربع على عرش فاكهة الصيف بمختلف أنواعها في الوطن العربي، وذلك لمذاقها المميز، والمختلف عن غيرها من الفاكهة.

ما هي فوائد المانجا

لا تقتصر المانجة على مذاقها المميز فقط، وإنما لها العديد من الفوائد الصحية الرائعة منها تقوية المناعة لاحتواءها على مجموعة من الفيتامينات، وحمض الفوليك.

تحتوي علي مواد الأكسدة، والماغنسيوم والبوتاسيوم لذا فهي مفيدة لصحة القلب، تحمي العين من الكثير من المشكلات لاحتواءها على اللوتين، وأيضا فيتامين (أ).

تقي المانجا من الإصابة بالامساك لاحتواءها على عدد كبير من الألياف، تمنع ترهل وتجاعيد البشرة كونها تحتري على فيتامين ج الذي يلعب دور كبير في بشرة مميزة، وأيضا تعزز صحة الشعر بجانب المذاق المميز الذي تشتهر به مختلف أنواع المانجا التي تختلف قليل من دولة لأخرى وتعد الأيام الحالية هي موسم المانجا في الوطن العربي.