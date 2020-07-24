” وزارة الصحة السعودية” تسجل 2387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدد الإصابات اليومية التي تم رصدها اليوم من خلال اجراء عدد كبير من اختبارات الفحص للتأكد من الأعداد المصابة التي ترصدها من خلال المواطنين المترددين علي عيادات أطمن عقب شعورهم من بعض أعراض فيروس كورونا، ويتم التوجه للتأكد من الإصابة من عدمها.

الصحة السعودية تسجل 2387 حالة جديدة

سجلت الوزارة اليوم تراجع جديد في أعداد الإصابات اليومية التي رصدتها مختلف العيادات الصحية المختصة في فحص حالات اشتباه كورونا، وسجلت اليوم المملكة 2387 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حصيلة الحالات المصابة 262772 حالة جديدة، كما سجلت اليوم 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الحالات التي فقدتها المملكة جراء كوفيد -19 المستجد 2672 حالة جديدة،

أرتفعت حالات الشفاء 2241 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 215731 حالة، وتسجل الحالات المصابة فعليا بفيروس كورونا الان والتي تعرف بالحالات النشطة 44369 حالة نشطة من بينها 2143 حالة حرجة للحالات الأكثر تضررا من الإصابة وتحتاج الي أجهزة التنفس الصناعي، وهي الفئة التي تفقد يوميا عدد الوفيات، وسط جهود وزارة الصحة بتوفير كافة الاحتياجات الطبية.