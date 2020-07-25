الصحة السعودية تسجل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت 25/7/2020

تسير المملكة العربية السعودية السعودية في طريقها للوصول إلى صفر إصابات من خلال تكثيف الجهود الطبية المبذولة من زيادة عدد الإختبارات اليومية التي تجرى للمواطنين والمقيمين الذين يعانون من بعض أعراض فيروس كورونا، لتجري لهم الفحوصات وانتظار النتيجة للتأكد من الإصابة من عدمها، وتحديد خطوات العلاج.

الصحة السعودية تسجل 2201 حالة إصابة جديدة

واصلت الصحة نجاحها في الحد من انتشار كوفيد-19 المستجد من خلال التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، ولبس ماسك الوجه، وغسل اليدين بالماء والصابون لتجني هذه الأيام ثمار الالتزام، ولتسجل اليوم تراجع جديد في حالات الإصابات مسجلة 2201 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة 264973 حالة، كما سجلت 31 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة حالات الوفاة 2703 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء اليوم 2051 حالة تعافي جديدة لتسجل حصيلة المتعافين 217782 حالة، وأما الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا فتسجل 44488 حالة من بينها 2120 حالة حرجة تعاني من بعض الأمراض المزمنة، وكبر السن وهي الفئة التي يخصم منها عدد حالات الوفاة اليومية التي تعلن عنها الصحة.