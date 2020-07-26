متى تصل السعودية إلى صفر في تسجيل إصابات فيروس كورونا

سؤال هام يطرحه جميع الأشخاص في العالم وبالمملكة العربية السعودية خاصة باستمرار نزول الحالات المصابه بفيروس كورونا وإنخفاض أعداد الوفيات والحالات الحرجه التي تسجلها وزاره الصحه يوميا، وتعلن عنها في بيان رسمي ما جعل الكثير من المواطنين يتساءل عن موعد تسجيل صفر إصابات.

متى تسجل السعوديه صفر في إصابات فيروس كورونا

أوضح الدكتور طارق الأزرقي أن المملكه العربية السعودية لن تقوم بتسجيل صفر إصابات دون الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد حيث ستسجل خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد الإصابات قليله العدد لحين الإعلان الرسمي عن إيجاد لقاح دون ذلك ستظل المملكة تسجل إصابات فيروس كورونا مع اختلاف في الأعداد التي كانت تسجلها منذ بداية انتشار covid-19.

مع هذه التصريحات الرسميه تنتظر المملكه العربيه السعوديه ظهور لقاح جامعة اكسفورد الأمريكية التي وصل إلى المرحلة الثالثة والنهاية بعد نجاح المرحلة الأولى والثانيه من التجارب أكدت فاعلية اللقاح الجديد في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي وصل إلى المحطة الأخيرة من التجارب الناجحة في محاربة فيروس كورونا.