لكي تتمتع بعظام قوية عليك بهذه الأغذية

يعاني الكثير من الأشخاص من الم العظام المختلفة ليصبح الحصول على عظام قوية حلم الكثيرين في الوطن العربي الذي يسجل نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من هشاشه العظام الآلام المبرحة في المفاصل ما يجعل هناك بحث عن إيجاد حل طبيعي يخلص الشخص من الأعراض التي يشعر بها.

أغذية تقوي العظام

تلعب التغذية السليمة دور كبير في الحصول على عظام قوية وسليمة فقد أوضح الأطباء للحصول على عظام قوية لابد من تناول بعض أنواع الأطعمة المحددة للحصول على الفائدة الغذائية الكاملة للعظام.

منتجات الألبان:

يحتوي جسم الإنسان على عدد كبير من العظام الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من الكالسيوم في الجسم وتمده منتجات الألبان الجسم بالكالسيوم اللازم.

المكسرات:

تحتوي المكسرات على المغنيسيوم والكالسيوم المفيدين للجسم والتي تمد العظام بالقوة لذا ينصح بتناول القليل منها لعدم التعرض لزياده الوزن والحصول على الفائده اللازم.

الأسماك:

محتوى الاسماك على فوائد عديده منها فيتامين د الذي يعمل على قيام الامعاء بسبب امتصاص الكالسيوم لذا فهي هامة ويجب تناولها للتمتع بعظام قوية.