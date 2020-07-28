“وزار ة الصحة السعودية” تنتهي من تجهيز مستشفى ميداني لخدمة ضيوف الرحمن

جهود متواصلة تقوم بها وزاره الصحة السعودية مع إقتراب انطلاق موسم الحج المبارك هذا العام وسط إجراءات صحية مشددة لخدمة حجاج بيت الله في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يتطلب جهودا كبيرة لحماية ضيوف الرحمن طوال فترة الحج، لذلك قامت الوزارة بتوفير عدد من المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة على مدار فترة الحج.

الصحة تنتهي رسميا من تجهيز مستشفى ميداني لخدمة ضيوف الرحمن

تبدأ المستشفى المتنقلة الجديدة في تقديم الخدمة الطبية للحجاج ابتداء من يوم ثمانية ذي الحجه وحتى 15 من نفس شهر تحتوي المستشفى الجديدة على خمسة كراسي متحركة كما تحتوي أيضا على ست اسرة للحالات المتوسطة، بجانب احتوائها على جهاز تنفس صناعي.

تحتوي المستشفى المتنقله الجديده على سريرين العنايه المركزه، وجهاز صدمات اوتوماتيك للقلب، كما تحتوي على جهاز قياس الحرارة و أجهزة قياس الضغط و كراسي متحركة لنقل حالات الكسور بالعمود الفقري وجانب من الشنط الخاصة بالاسعافات الأولية، تحتوي أيضا على 12 مخرج أوكسجين مركزي، كما إنتهت عدد من المستشفيات بتوفير كافة المستلزمات الطبيه اللازمة.