كيف تعرف أن جسمك ينقصه الحديد؟

يعتبر الحديد من أهم مكونات الجسم، إذ أنه يرفع مستويات خلايا الدم الحمراء، كما أنه مهم في صناعة كميات مناسبة من الهيموغلوبين الذي يحمل الأكسجين ويوصله لكل أجزاء الجسم، وبالتالي فإن عدم وجوده بنسبة كافية، لن يجعل الأنسجة والعضلات تنمو بشكل صحيح

ومن أهم علامات نقص الحديد في الجسم، أن يشعر بالتعب دون أسباب واضحة، فعندما ينقص الحديد تنقص معه مستويات الطاقة، بسبب عدم حصول أطراف وأجزاء الجسم المختلفة على الكميات المناسبة من الأكسجين، بالإضافة إلى أن القلب يقوم ببذل مجهود ضخم من أجل توصيل وضخ الدم للجسم، وهو ما يرفع مستويات الشعور بالتعب.

زيادة المجهود الذي يقوم به القلب يؤدي إلى ارتفاع معدلات خفقان القلب، وهو ما يسبب مشكلات على مستوى النبضات والضربات، وإذا استمر هذا الأمر طويلا وتدهورت الحالة الصحية دون إيجاد علاج مناسب لها، قد تتضخم عضلة القلب وتتعرض لقصور، وهناك أيضا شحوب الجلد، لأن الدم لا يتجه إلى الوجه أو الجلد بقوة في حالة نقص الحديد، وعندها تفقد البشرة لونها الصحي.